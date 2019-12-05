歐股開市升跌不一　瑞安航空跌0.5%

市場持續關注英國大選及中美貿易談判消息，歐股開市個別發展，當中英國富時100指數報7,188點，微跌0.2點；德國DAX指數報13,135點，跌5點；法國CAC指數報5,825點，升25點。

即將於12月12日舉行的英國大選或可避免出現「懸峙議會」(即沒有任何一個黨成為大黨)，估計由首相約翰遜領導的保守黨會主導國會，英鎊兌美元觸及7個月高位，目前報1.3144，升0.31%。

個股方面，富時羅素表示，廉航easyJet重返英國富時100指數成分股，同時加入外賣公司Just Eat，兩股分別跌0.66%及0.37%；另外，再保險公司Hiscox及金礦股Fresnillo被剔出，股價分別跌0.15%及升1.58%。

另外，瑞安航空周三(4日)下調了客運量預測，股價跌0.5%。

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