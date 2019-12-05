CFA報告：投資機構對AI及大數據應用進度緩慢

特許金融分析師協會(CFA)發表《投資管理中的AI先鋒》全球報告，調查顯示投資行業正處於採用人工智能(AI)及大數據分析的初期階段，投資機構雖然熱衷AI和大數據，但落實進度緩慢。

該會金融分析研究高級總監曹實表示，調查顯示，只有約10%受訪投資組合經理在過去12個月，使用AI或機器學習技術改善投資流程。進度緩慢的主要原因包括投資機構嚴重低估應用這些技術的成本、缺乏相關人才、管理層沒有做好準備，以及技術結合現有投資流程需要時間。

他指，AI未來不會在工作上取代人類，反而「人工智能(AI)+人類智慧(HI)」的工作模式在未來具有優勢。未來的投資團隊必須重組為「T-型團隊」才能成功，團隊中要有投資人才、科技人才，以及可把上述兩類人才聯繫起來的革新(Innovation)人才。

他補充，未來成功的金融機構是Fintech Alliance，可成功結合投資和科技。

此報告訪問了高盛、施羅德、中國人壽資產管理等多間金融機構，就AI和大數據的使用情況。不過，報告沒有訪問機構投資多少在AI技術上，亦沒有明確顯示使用AI與否對投資成績的影響。

另外，CFA明年6月的考試亦加入了大數據和機器學習的內容。

－－－－－－