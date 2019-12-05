會計師公會籲企業加強披露董事會資料

香港會計師公會頒發「最佳企業管治大獎」，得奬企業按年增加3名，至26名。大獎遴選委員會主席羅柏達表示，得獎者的企業管治質素達國際水平，但個別中小型上市企業公司治理水平僅達標，認為中小企資源較少所致。不過，仍樂見規模較小的公司在可持續發展及社會責任方面的表現不斷進步。

羅氏提到，評分過程留意到部分企業的董事會運作有待改善，如沒有披露有關評估董事會表現的資料，建議企業可加強有關方面的披露，如何評估、評估的準則及職能等。另外，中小上市企業可多元化其董事局，借不同背景的董事，以及科技等，在不同方面提升企業管治質素。

他認為，企業在披露時環境、社會及管治報告時，可針對性地自身業務，而非公式化地進行，令公司的管治更透明化，並有助投資者及公眾認識公司。

對於《企業管治守則》及相關的《上市規則》修訂今年較早前生效，羅柏達認為，大部分企業適應良好，而有關修訂能鼓勵企業及機構提高董事會運作透明度、問責性及多元。

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