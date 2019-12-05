證監會發表上季度報告　持牌機構數目升7.2%

香港證監會發表最新《季度報告》，概述2019年7月至9月期間的重要發展。

報告指出，期內重點工作包括就建議引入適用於集體投資計劃的受託人和保管人的新一類受規管活動，展開公眾諮詢，以及公布有關規管虛擬資產交易平台的新方針。證監會亦就優化投資者賠償制度發表諮詢總結。有關的優化措施包括將就每項違責向每名投資者支付的賠償上限提高至50萬港元。

為了處理企業失當行為，證監會發表聲明，提醒董事及其顧問在考慮企業收購和出售時須履行的法律責任。證監會另發表聲明，闡釋該會在打擊與借殼上市和殼股活動相關的問題時採取的一般方針。

此外，證監會引入新措施以保障客戶資產，並發表了常見問題，指導經紀行如何遵從新實施的證券保證金融資活動指引。

證監會與廉政公署於8月簽訂諒解備忘錄，藉以加強雙方在打擊金融罪行方面的合作。

上季主要數字包括：

●持牌機構及人士和註冊機構的總數達47,635，按年增加3.4%；其中，持牌機構的數目上升7.2%至3,048家。

●對持牌機構進行了106次(按年上升28.8%)現場視察，以查核遵守相關監管規定的情況。

●認可了公開發售的22隻單位信託及互惠基金和80項非上市結構性投資產品。另有兩家私人開放式基金型公司獲本會註冊。

●審閱了86宗新上市申請。

●在檢視各上市公司的披露情況時，根據第179條就15宗個案發出指示以收集更多資料，及就4宗交易以書面形式闡述本會所關注的事項。

●因應股價及成交量的異動，向中介機構提出了2,491項索取交易及帳戶紀錄的要求。

●對6家持牌機構及9名持牌代表採取了紀律處分，涉及的罰款總額超過1,500萬元。

－－－－－－