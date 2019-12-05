【社會動盪】港鐵5個月乘客量挫14%　警告全年度盈利勢受累

因此，集團的香港經常性業務已受到不利影響，估計截至2019年12月31日止年度淨利潤或帶來負面影響合共約16億元。董事局預期，截至2019年12月31日止財政年度的基本業務利潤，將少於2018年度。不過，若計及去年度涉及約24.3億元撥備，截至2019年12月31日止財政年度的基本業務利潤，將高於2018年度。

集團披露，7至11月乘客量臨時數字為7.44億，按年大減14.2%。其中，11月乘客量臨時數字為1.29億，按年跌27.2%；10月乘客量1.3億，按年挫27.4%；9月乘客量1.55億，按年跌6.7%；8月乘客量1.59億，按年減7.5%；7月乘客量1.69億，按年降0.7%。

在考慮整體鐵路和物業業務後，董事局認為，整體財務狀況保持穩健，建議維持現有的漸進式普通股息政策。

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