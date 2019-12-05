沃倫提議禁大型併購　還「清算」20年來交易

外國媒體報道，有特朗普「升級版」之稱的美國民主黨總統候選人沃倫據報正起草一項法案，除禁止今後的「大型併購」外，還要求監管機構追溯審查約20年來的交易。

沃倫此舉是要兌現其限制大型科技公司和其他行業權力的競選承諾。她提議，全面改革反壟斷法，把反壟斷法的範圍擴大到上世紀70年代以來的「消費者福祉」標準之外。新法案將要求政府同時考慮合併案對企業家、創新、隱私和工人的影響。

除此之外，該法案提案還將禁止針對工人的非競爭性和不挖角協議，並保護Uber司機等「零工經濟」(gig economy)工人的權利。

沃倫是美國民主黨總統候選人，早前民調已超越了另一候選人、美國前副總統拜登，成為民主黨總統候選人之中，有力挑戰特朗普連任的人。

事實上，特朗普深陷彈劾危機，使沃倫有機會乘虛而入，她對商家不友善的態度令美國科技巨企和華爾街感到不安。

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