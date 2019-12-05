中聯重科監事及高管計劃減持A股

副總裁郭學紅、副總裁付玲、副總裁杜毅剛、助理總裁王永祥、助理總裁羅凱、助理總裁田兵、助理總裁唐少芳先生及投資總監申柯就彼等計劃減持公司A股的通知，相關人士計劃在自本公告發布之日起15個交易日之後的6個月內，以集中競價或大宗交易方式減持公司A股。

其中，2019年合計減持A股不超過773.76萬股A股，佔公司總股本的0.0983%；若2019年完成減持，2020年合計減持不超過580.34萬股A股，佔公司總股本的0.0737%。

相關人士承諾，在任職期間內每年轉讓的A股不超過其本人所持股份總數的25%，在離職後半年內不轉讓所持股份。

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