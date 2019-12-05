新股專輯：內房寶龍地產擬分拆物管業務上市　集資1.5億美元

該公司從事商業營運服務及物業管理服務，截至2019年4月底止4個月，純利5,488萬元(人民幣‧下同)，按年增長58.42%；收入按年上升35.15%至4.99億元。

集資所得將用於收購及投資於其他商業營運服務供應商；升級資訊技術系統及智能營運管理；改造輕資產業務模式；投資在租戶及供應商的股權；及作一般營運資金用途。

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