新股專輯：內房寶龍地產擬分拆物管業務上市 集資1.5億美元
2019年12月05日 18:22
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中國內地房地產商寶龍地產(01238)分拆旗下物業管理公司寶龍商業管理於主板上市。消息人士透露，寶龍商業管理於將於周五進行預路演(pre-marketing)，目標12月16日正式招股，月底前掛牌，集資1.5億美元(約11.7億港元)。
該公司從事商業營運服務及物業管理服務，截至2019年4月底止4個月，純利5,488萬元(人民幣‧下同)，按年增長58.42%；收入按年上升35.15%至4.99億元。
集資所得將用於收購及投資於其他商業營運服務供應商；升級資訊技術系統及智能營運管理；改造輕資產業務模式；投資在租戶及供應商的股權；及作一般營運資金用途。
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