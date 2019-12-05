【深度解構】亞洲「三哥」減息受阻　經濟雷曼式爆煲

有望在2019年問鼎全球第5大經濟體，排名僅次於美國、中國、日本，以及德國，同時曾被指是全球經濟增長新動力的印度，周四(5日)公布了一項令全球市場「跌眼鏡」的行動，就是維持利率不變，市場原本一致預計會減息0.25厘。這對全球而言，絕對是重要的啟示！不但反映全球極低息環境起了微妙變化，更隱含了新興市場危機，恐倒過來拖累全球，尤其是印度地位不輕。

按2018年世界排名，印度是第7大經濟體，排在美國、中國、日本、德國、英國，以及法國之後，惟因印度經濟增長仍遠高於歐元區，令市場估計2019年結束後，印度有望超越英法，成為全球第5大經濟體，亦鞏固了亞洲「三哥」地位。

【央行意外不減息】

不過，潛在「五哥」目前有難題！印度央行周四公布，維持基準利率5.15厘不變。市場原先一致預期，由於印度上季經濟增長放緩至4.5%，為2013年第一季度以來最低，央行理應減息救市，為今年內第6度行動，有分析更認為，減息0.25厘也不夠，結果竟然大跌眼鏡。值得留意的是，印度的會計年度從4月開始，到翌年3月結束，與香港一樣。

央行在利率聲明中表示，維持利率不變是因中期通脹突破了4%目標，為一年多以來首次，主因是食品漲價。央行並將截至2020年3月的整個財政年度經濟增長預測，由10月估計的6.1%，下調至5%。

換言之，該國很大機會陷入「滯脹」，即通脹高於經濟增長，這樣就更麻煩了，因民眾的工資增幅將追不上通脹，令購買力下降，企業盈利減少，再造成惡性循環。

【食品漲價壓力大】

上文提到，印度通脹超標是因食品漲價，當中主要是洋蔥！在印度，洋蔥是生活中必不可少，除了可中和咖喱濃味，也有殺菌保健功效，有「國民蔬菜」之稱。然而，隨着大量降雨及洪水來襲，印度洋蔥減產，導致價格飆升，並且迫使印度政府下令限制洋蔥出口。一時間，印度國內與鄰國都陷入了「洋蔥危機」，亦推升了印度通脹。

資料顯示，印度是世界最大洋蔥生產國和出口國之一，去年出口量達200萬噸，其鄰國孟加拉每年洋蔥進口量的75%(約110萬噸)都來自印度，目前狀況導致孟加拉洋蔥價格上漲近9倍，斯里蘭卡洋蔥價格亦狂升50%。

在印度首都新德里，洋蔥庫存銳減35%，價格暴漲3倍，從最初的每公斤25盧比(約2.73港元)，上漲到每公斤60至80盧比(約6.54至8.73港元)，有些地方甚至達到100盧比(約10.91港元)。在不到一年前，部分地區的洋蔥價格曾低見每公斤1盧比(約0.11港元)。可想而知漲價十分厲害。

雖然印度政府曾緊急投放5萬噸庫存洋蔥進入市場，並設定最低出口價格至每噸850美元，但收效甚微。

有經濟學家預計，洋蔥價格上漲，將為印度整體通脹貢獻大約0.3%。印度央行的中期通脹目標為4%，但10月已升至4.62%，為2018年6月以來，首次在4%之上。

【金融體系去槓桿】

值得留意的是，印度的企業及銀行正面對「去槓桿」及清理壞帳的困局，加上當地「影子銀行」問題嚴重，亦對金融體系帶來威脅。所謂「影子銀行」，即非正統的借貸渠道，放貸者來自非金融體系的機構。

有專家表示，去年9月，印度國營AAA級別的影子銀行──基礎設施租賃與金融服務公司(IL&FS)因意外違約倒閉後，為「影子銀行危機」揭序，更被視為印度的「雷曼時刻」，影響蔓延至整體經濟，包括房地產及中小企，再打擊消費增長，引發骨牌效應。

「影子銀行」對印度經濟十分重要，據估計，從買車、教育，到豪華房地產開發等各個領域，有1/5的新增信貸都是來自影子銀行，為過去經濟高速增長的關鍵。

更重要的是，該影響拖累了印度汽車業經歷近20年最嚴重衰落。分析估計，汽車業作為消費「龍頭」，若持續走下坡，將有數百萬工作職位受到威脅。據統計，印度汽車行業直接和間接僱用的員工超過3,500萬人，對GDP貢獻超過7%，佔印度製造業GDP達49%。因此，汽車業蕭條的後果非常嚴重。

為拯救經濟，今年2月以來，印度央行已連續5次減息，累劈1.35厘，莫迪政府也將企業稅率從30%大降至22%，為印度獨立以來新低。不過，這似乎仍未能解決「影子銀行危機」遺留下來的爛攤子，目前更受累通脹而不能減息。

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