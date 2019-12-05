全球銀行業寒冬！穆迪下調評級展望至「負面」

外國傳媒報道，評級機構穆迪以經濟增長放緩、低利率水平，以及經營環境不穩定為由，下調了全球銀行業的評級展望，由「穩定」降至「負面」。

穆迪稱，中美貿易緊張局勢看上去根深蒂固，對兩國銀行及出口導向型經濟體，以及涉及貿易融資的銀行皆會產生負面影響。

該機構又表示，美歐經濟衰退風險加大，加上亞太和新興市場國家經濟增速放緩，將導致銀行貸款質量下降及貸款撥備成本增加。另外，政治風險也是不確定性的重要來源。

穆迪本周較早時，已將英國銀行業的評級展望從「穩定」下調到「負面」。

事實上，作為「百業之母」的全球銀行業受經濟疲弱及負利率政策影響，今年以來已公布的裁員人數已超過7.5萬人，大部分來自歐洲！

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