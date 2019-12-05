Gucci母企有收購對象　奢侈品股炒起！

奢侈品業掀併購潮，繼法國LVMH斥逾百億美元收購美國珠寶公司蒂芙尼(Tiffany)後，消息指Gucci母公司開雲集團(Kering)就收購滑雪服品牌Moncler，進行了探討性磋商。受消息刺激，Moncler股價急升最多12.31%，報43.61歐元，創上市6年以來最大升幅，目前市值約110億歐元。

市場亦掀尋寶熱，兩家意大利奢侈品商Salvatore Ferragamo及Tod's股價亦曾升6.13%及6.45%。至於業務與Moncler相近的Canada Goose，周三(4日)在美國股價一度漲5.52%。

開雲雖然同時經營其他時裝品牌如Alexander McQueen及Bottega Veneta，以及Ulysse Nardin手錶及Boucheron珠寶，但上半年3/4經營溢利仍來自Gucci，收購Moncler有助分散時裝潮流逆轉的風險，而Moncler的邊際利潤媲美Hermes。

LVMH主席伯納德一直是開雲主要股東弗朗索瓦‧皮諾父子的主要競爭對手，兩大集團為壯大業務版圖，數十年來競相收購其他奢侈品牌。券商Bernstein分析員Luca Solca指出，LVMH收購Tiffany對所有業界構成壓力。

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