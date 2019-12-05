放心過聖誕　今年12月美股不會重蹈冧市覆轍

雖然美股12月開局不利，但分析預料像去年同期的股災式冧市不會重演，主要是今年全球股市的表現平均。

外國媒體報道，LPL金融資深市場策略師Ryan Detrick表示，股市不會再出現去年12月份那樣的大規模拋售。因為與去年相比，今年全球各個股票市場的同步上漲使得市長感到非常鼓舞。

去年在進入12月之前，標指年度漲幅有3.2%，但美國以外的市場普遍下挫，有些市場的跌幅更達到雙位數，使道美股一枝獨秀的局面沒能延續。標指在12月最終下跌9.1%，為自1931年以來最糟糕的12月表現。

今年12月美股開局表現低迷，這不意味著全月會收跌。在2013年和2017年，美股曾在12月的前四個交易日連續下跌，但最終當月仍分別收漲了2.4%和1%。

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