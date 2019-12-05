【一手盤攻略】長沙灣黃金地段　恆大‧睿峰四通八達

不少年輕人都以交通方便，作為置業首要條件，西九龍長沙灣新盤恆大‧睿峰，絕對可滿足這要求！由樓盤步行至長沙灣A3出口，步程只需約1分鐘，附近多條大街另有更多巴士路線選擇，可謂四通八達。

位於東京街29號的恆大‧睿峰，提供414伙，戶型多元化，由開放式至三房戶都有，單位實用面積介乎203至758平方呎，適合單身貴族，以至大小家庭。

恆大‧睿峰所在的社區發展相當成熟，生活配套完善，近年更銳意變身成潮流藝術社區，周邊有年輕人蒲點及大型購物商場，例如D2 Place及V Walk等，充滿新活力。

附近住宅租賃市場向來活躍，隨着未來長沙灣及荔枝角一帶愈來愈多商廈落成，勢吸引更多高質租客，樓價升值潛力亦睇高一線。想更了解恆大‧睿峰還有甚麼優勢，立即去片！

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