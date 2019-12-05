樓價UPDATES：屯門租盤唔使萬元 淡季仍搶手

屯門部分細價屋苑現時仍有月租低於1萬港元盤源，故即使面對傳統淡季，租務承接力亦保持平穩。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河街富欣閣高層B室，實用面積267方呎，原叫租1.35萬元，經議價後減700元，以1.28萬元租出，實用呎租47.9元。單位為業主於2012年購入，當時作價304萬元，以此計算，租金回報率5.1厘。

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九龍區

●長沙灣泓景臺7座低層G室兩房戶，向東望泳池園景，實用面積473方呎。業主以約1.9萬元放租約兩個月後，吸引外區客洽詢，議價後輕微減價500元，以1.85萬元租出，實用呎租39.1元。

●奧運站柏景灣6座低層F室，實用面積466方呎，間隔為兩房，向東南及享樓景，獲買家以990萬元購入，實用呎價21,245元。 據了解，原業主於2010年3月以438萬元入市，持貨逾9年帳面獲利552萬元。

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新界區

●屯門寶怡花園3座低層F室兩房戶，實用面積415方呎，有區內人士鍾情單位客廳向東及房間向南，而且屋苑鄰近家人居住地方，加上業主有議價空間，故決定以9,600元即睇即租，實用呎租為23.1元。

●土瓜灣興基豪園中低層B室，以三房間隔，實用面積524方呎，減價18萬元後，以約772萬元成交，實用呎價14,733元。據了解，買家為首置人士，睇樓兩次便決定入市。上址為原業主於2010年以約335萬元購入，期內升值約1.3倍。

●屯門居屋兆軒苑B座低層4室，實用面積407方呎，以兩房設計，成交月租9,700元，實用呎租23.8元。若以如同類型單位市值約403.5萬元計算，租金回報率約2.9厘。

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