堅定淡友全年捱打！目前正等待呢個信號

外國傳媒報道，今年以來，標指已26次創下歷史收市新高，道指則有15次，每當調整，只是跌一些就湧現撈底盤，使淡友非常難搵食。若投資者今年是美股淡友的話，或許已全年捱打，目前有堅定淡友表示，正等待一個信號「大反撲」！

報道指出，堅定淡友、JonesTrading首席投資策略員Michael O'Rourke最新表示，雖然錯過了整年升浪，但也不會改變其看淡立場，目前更沒有可能買貨！他說：「我們已看到股市的基本因素變壞，全球經濟疲弱，美國經濟也變差，完全沒有理由可支撐史上昂貴的市場。雖然美股看來十分強勁，但其實標指只較去年高位累升不足10%，代表細價股的羅素2000指數更低於2018年高位。當市場估值變得更吸引、經濟與企業盈利增長相符時，我才會轉軚看好股市。」

他批評，近年企業盈利增長是「人為地」造成，主因是美國推出大規模減稅方案，如果美股市盈率跌返15至16倍，才是吸引的估值。目前標指市盈率約20倍，意味着美股要大跌25%左右，才到達O'Rourke心目中的合理估值。

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