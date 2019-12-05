新股專輯：傳康方生物科技明年上半年上市
2019年12月05日 20:18
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外電報道，未有盈利生物科技企業康方生物科技或明年上半年在港上市，預期集資2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)。
該公司於12月3日遞交上市申請，摩根士丹利及摩根大通為是次上市聯席保薦人。據初步招股文件，公司成立於2012年，主要專注於腫瘤、免疫療法及其他治療領域，目前有20多個藥物開發項目，其中10個抗體處於臨床階段，6個雙特異性抗體(兩個處於臨床階段)及4個抗體，獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)的新藥研究申請(IND)批准。
當中適用於腫瘤的PD-1抗體候選藥物AK105正處於臨床試驗三期，預期最快2020年上半年提交新藥申請，該藥由公司與另一家生物科技企業中國生物製藥(01177)共同開發及商業化。而另一種核心藥品AK104處於臨床試驗二期，預期最快2021年下半年提交新藥申請，所有研發藥物可在全球進行商業化。
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