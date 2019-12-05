內地與澳門簽雙邊本幣互換協議 離岸人幣上揚

中國人民銀行與澳門金融管理局，周四(5日)簽署雙邊本幣互換協議，規模為300億元人民幣或350億澳門元，旨在維護兩地金融穩定。在中國境外交易的離岸人民幣，周四於亞洲時段收升295點子，報7.0448兌每美元，每百港元可兌89.9元人民幣。

上述互換協議有效期為3年，經雙方同意可續期及更新。澳門金管局指互換機制屬備用性質，只有當本地金融市場人民幣流動性短缺，才會啟動相關安排，同時為外匯儲備建立人民幣資產組合，並將啟動與當地銀行的澳門元及人民幣兌換交易，建立當地貨幣市場的人民幣流動性管理設置。

簡單而言，由於人民幣並非澳門本幣，當澳門的離岸人民幣資金供應緊張，當地金管局可憑藉協議，向人民銀行借取人民幣資金「應急」，以避免人民幣供應短缺及息率急升。

值得留意的是，互換額度與市場規模有關，例如香港是全球最大的人民幣離岸中心，資金池超過6,000億元人民幣，人行與香港金管局的貨幣互換額度，高達4,000億元人民幣。今年5月，人行亦與新加坡就互換協議續期，額度為3,000億元人民幣。

近期中美貿易消息時好時壞，帶動人民幣匯價反覆波動。周四中國商務部表示，中美經貿團隊一直保持密切溝通，提振市場樂觀情緒，中國境內交易的在岸人民幣周四收升274點子，至7.0425兌每美元。

彭博引述法國巴黎銀行報告預計，明年中美貿易戰不會進一步升級，展望人民幣表現可望受惠潛在的匯率協議，並料美元將溫和轉弱，加上中美息差將繼續擴闊，吸引外資繼續流入內地市場，至明年底人民幣可望升至6.85(每百港元約兌87.8元人民幣)。

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