二手冧價：星堤特色戶8年跌價377萬　半島豪庭勁劈217萬

樓市受不利因素困擾，前景未明，部分業主不惜蝕讓套現。屯門掃管笏星堤高層特色戶以1,500萬元連車位登記易手，呎價9,434元，8年跌價近377萬元。

上址實用面積1,590方呎，為原業主於2011年以逾1,800萬元購入，其後再以75萬元增購車位，合共涉資近1,877萬元，是次轉售貶值約兩成。

至於東涌東環有業主上月以逾700萬元低於購入價轉售一個5A座單位，最近其持有的同屋苑雙號車位亦以99萬元登記售出，較2017年購入價低約30萬元。由於做價大幅偏低，不排除屬內部轉讓。

而過往樓價較穩健的市區物業，同樣出現跌價情況。市場指出，屋苑一個實用面積約1,600方呎單位，獲買家以2,780萬元承接，呎價約1.74萬元。若以原業主2010年購入價逾3,100萬元計，9年帳面蝕約350萬元。

此外，市場近日亦頻錄低價個，太陽物業宏惠強表示，紅磡半島豪庭2座中層F室，實用面積713方呎，10月中以1,400萬元放售，因社會狀況惡化及經濟前景悲觀，終勁減217萬元，以1,183萬元售出，呎價16,592元。資料顯示，同座一個低層F室7月以1,265萬元登記易手，相比下最新個案跌價82萬元或約6.5%。

利嘉閣黃旨焌則稱，同區環海．東岸1A座中層H室一房戶，實用面積322方呎，獲買家以600萬元承接，為同類戶型單位近3個月最低，呎價18,634元。原業主持貨4年，帳面賺約32.3萬元，升幅5.7%。

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