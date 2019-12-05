【靚盤快遞】長沙灣恆大•睿峰升值潛力話你知！

「Location、Location、Location!」被視為影響物業升值潛力的關鍵因素，西九龍屬近年政府重點發展區域之一，加上西九龍高鐵站上蓋商業地王早前以破紀錄422.32億元批出，令區內樓價續被睇高一線！其中，正在逐步蛻變的長沙灣，擁有成熟完善的交通及生活配套，加上區內住宅樓價相對「低水」，故備受投資者及用家追捧。

區內最新推售的恆大‧睿峰，屬中國恒大首個市區精品項目，提供414伙住宅單位，涉及開放式至3房多種戶型，可迎合不同買家需要。

項目座落東京街29號，地段優越之餘，交通更是四通八達，距離長沙灣港鐵站僅約1分鐘步程，附近亦有數十條巴士路線可供選擇，穿梭港九新界，甚至往來中港兩地都十分方便快捷。想知道更多有關恆大‧睿峰及這一區的資訊？馬上去片啦！

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