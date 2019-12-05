新盤UPDATES：發展商部署聖誕賣樓　九龍最熱鬧

發展商把握聖誕節長假前檔期積極賣樓，當中以九龍區市場最為熱鬧，陸續有大型項目開售，而新界區亦有大盤計劃獲批預售文件後隨即登場。

●恆大‧睿峰首推86伙 入場費537.84萬元

長沙灣恆大‧睿峰剛發出首張價單，推出86伙，價單售價由621.8萬至1,053.3萬元，呎價24,141至29,722元，最高折扣為12%，買家並享一口價現金回贈，開放式戶折實入場費由537.84萬元起。

●長沙灣恆大．睿峰將開放兩個示範單位

計劃於短期內開售的長沙灣恆大·睿峰周四(5日)開放兩個示範單位予傳媒參觀，周五則開放予公眾。當中參照東翼8樓F室的示範單位，實用面積為517方呎，屬兩房間隔，單位設有長型客飯廳，並有落地大玻璃窗外接露台，而主人房附設工作平台，上述單位將連家具出售。至於以西翼8樓H室為藍本的示範單位，實用面積317方呎，屬一房戶型，設開放式廚房。

●Wetland Seasons Park料聖誕節推售

新地代理總經理胡致遠稱，項目私人會所Club Seasons，連戶外園林總面積逾21萬方呎，提供多元設施，動靜皆宜，特設25米長室內泳池、50米長室外泳池、按摩室、24小時健身室及可作宴會及私人派對的多用途室。

此外，他指出，會所提供天水圍唯一會所Sky Lounge，讓住戶在戶外雅座進餐，俯瞰濕地公園景觀。

●嘉峯匯暫錄逾900票 不乏大手客

美聯住宅部行政總裁布少明稱，有大手客有意認購該盤3伙兩房戶，料涉資約3,000萬港元。經絡按揭轉介引入高達9成樓按，息口低至2.25厘。

●新地推新租務品牌 兩項目涉421伙

新鴻基地產Signature Homes總經理官曉霓表示，集團推出「TOWNPLACE本舍」新品牌，主打流動性高的新世代，包括本地及外國年輕專才，透過精心選址、設計、多元化租賃模式及完善配套等多方面優勢，吸納新市場。

品牌目前有兩個項目，合共提供421個單位，包括開放式戶至四房戶，主打的一房戶佔五成，兩房戶則佔三成，租期一個月起，或以年計。兩項目合共計算，預計全年租金收入逾2億港元。

她指出，中環堅道18號TOWNPLACE SOHO，將於2020年首季落成及推出招租，稍後將公布租金細節。項目樓高30層，提供293伙，包括開放式戶至四房戶，建築面積356至1,299方呎，實用面積286至1,092方呎。

至於另一個為堅尼地城卑路乍街97號TOWNPLACE KENNEDY TOWN，前稱為雋庭，樓高45層，提供128伙，包括一房至三房戶，建築面積463至1,025方呎，實用面積345至834方呎。該項目於去年底已推出市場，目前出租率近100%，過去一年租金有增長。

問及未來有否機會把物業轉為推出發售，她表示，本舍這個新品牌已籌備兩年，旗下項目將會作長線投資物業，與政府推出空置稅無關。

對於租務市場方面，她表示，近月市況回軟，惟旗下出租物業的表現穩定，走勢則要視乎未來市況動向。

●11月待批預售樓花減至7475伙

11月有3個樓盤入紙申請預售，共涉約598伙，包括新鴻基地產北角海璇發展項目第2B-2期，以及第2B-3期，分別提供123伙及228伙，至於會德豐地產啟德沐泰街12號第2期亦提交申請，單位量約247伙。

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