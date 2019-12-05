全球經濟寒冬！歐美消費者　需求有轉弱迹象

外國傳媒報道，歐元區周四(5日)公布，10月零售銷售按月減0.6%，為今年最大跌幅，按年則增長1.4%。令人擔心的是，歐元區零售銷售跌幅最大的國家為德國，按月減1.9%。這意味着歐元區經濟仍面臨眾多不確定性，前景未許樂觀。

分類項目顯示，消費倒退主要來自非食品消費，按月減1.1%，尤其是網上銷售額更是大幅下滑，但市場估計，11月及12月由於受聖誕節影響，零售數據應有改善。

另一邊廂，美國公布，10月貿易帳貿赤是2018年5月以來新低，因手機和其他家用品等需求下降，令美國10月進口下滑，使貿易逆差連續第2個月減少。惟消費品進口下降，意味美國消費者的需求有轉弱迹象，對於消費佔經濟增長比重達七成的美國而言絕非佳兆。

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