憧憬中美達協議　道指早段升95點

市場續憧憬中美達成首階段貿易協議，美股開市早段續靠穩，道指升95點，至27,745點；納指升21點，至8,587點；標指升2點，至3,115點。

個股方面，通訊平台Slack截至10月底止第3季收入按年跳升60%至1.68億美元，勝市場預期，期內經調整後每股虧損2美仙。該公司預期今季收入介乎1.72億至1.74億美元，以中位數計按年跳升42%，股價早段升1.15%至21.91美元。

花旗將蘋果公司(Apple Inc.)目標價由250美元上調至300美元，重申「買入」評級，主要是看好其定價策略和近期的需求趨勢下，假期旺季的銷情可望理想。Apple股價早段升0.61%，至263.33美元。

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