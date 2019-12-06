東方日報B2：恆大•睿峰入場費537萬　 呎價貴絕長沙灣

政府放寬樓按保險的樓價上限，帶動一手樓市氣氛趨旺，發展商開價信心亦增強。長沙灣恆大‧睿峰昨公布首張價單推出86伙，折實平均呎價22,309元，較兩個月前同區新盤開價，高出近兩成，料亦貴絕區內一手樓歷來開價。若再扣除現金回贈優惠後，最細開放式戶入場費由537.84萬元起。

價單顯示，該批單位的價單售價介乎621.8萬至1,053.3萬元，呎價24,141至29,722元，最平單位為西翼5樓D室，面積244方呎，而最低呎價單位則是西翼5樓C室，實用面積319方呎，連同回贈，折實呎價逾2.1萬元。

配合推盤攻勢，恆大‧睿峰昨亦首度安排傳媒預覽兩個示範單位，今日起將會正式安排公眾參觀。當中參照東翼8樓F室搭建的兩房戶，實用面積517方呎，單位設有長形客飯廳，並有落地玻璃連接露台，而主人房則設工作平台，上述單位將連家具出售。至於以西翼8樓H室為藍本的示範單位，實用面積317方呎，屬一房戶型，設開放式廚房。

業界料細價新盤將獲不俗承接力。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，近期發展商開價轉趨進取，料受早前政府放寬按保，以及土地供應持續短缺等刺激，售樓策略明顯求價多於求量。

但他指出，上述項目主打細單位，並位處市區，距離港鐵站僅一至兩分鐘步程，加上單位提供精裝修，附設吊燈、牆紙及電動窗簾系統等，是香港新盤較少提供的配套。而首批單位全數均可承做高成數按揭，料可吸引首置客，首批單位可望沽清。

美聯住宅部行政總裁布少明透露，該公司暫錄登記客戶中，有大手客有意認購該盤3伙兩房戶，料交易涉資約3,000萬元。因應市場需求，經絡按揭轉介為樓盤引入高達九成樓按，息口低至2.25厘。

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