趙文傑：中美拳來腳往　宜買金避險

本周金融市場的焦點，肯定落在中美貿戰的進展身上。美國總統特朗普早前表示，對於中美貿易協議，他不設最後期限，等到美國大選後，再與中國達成協議或更好。有關言論即時為金融市場帶來震盪，因原先以為兩國即將簽訂首階段協議，利好近期氣氛，特朗普的言論可謂對抱有憧憬的投資者當頭棒喝。

當日，有恐慌指數之稱的VIX指數急升至7星期新高；道指一度大跌457點或1.6%；至於避險資產錄得資金流入，美國10年期國債孳息率一度跌穿1.7厘，金價回升1%重上每安士1,480美元水平。

事實上，美國目前已對約3,800億美元的中國商品徵收進口關税，並計劃在本月15日對餘下約1,560億美元的中國商品，加徵15%關税。外界早前猜測，如果首階段協議能夠達成，12月開始徵收的關税將被取消。然而，消息指中國要求取消此前所有關税，特朗普方面又曾提到，首階段協議不可能是一個平等的協議，因美中之間的貿易逆差嚴重。由此可見，中美雙方現時仍存在頗大分歧，成為協議的簽欄仍然懸空的一個原因。

既然如此，繼特朗普早前正式簽署《香港人權與民主法案》後，美國眾議院日前亦以大比數通過《維吾爾人權政策法案》，事件惹來中方強烈反彈，並向美方推行反制措施，如暫停審批美軍艦機赴港的休整申請，以及對數家美國的非政府組織實施制裁。種種迹象顯示，目前全球兩大經濟體的關係，已由針鋒相對發展至拳來腳往的白熱化階段。

對於投資者而言，現處於由不明朗的政治因素主導之環境下，建議於投資組合中增加黃金的投資比重。首先，當負面因素在市場發酵時，黃金便會發揮避險工具的角色；其次，環球主要央行正在減息，屬非生息工具的黃金是受惠者；最後，俄羅斯及中國央行近年積極增加黃金儲備，對實金需求帶來支持。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑 (作者為註冊持牌人士)

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