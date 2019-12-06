陳健豪：貿談生變　善用人幣波幅炒賣

踏入12月份，環球金融市場重新轉趨活躍，周一才撰文指未來兩周金融市場將重新活躍，因市場開始有多個炒作主題如美國非農業新增職位、英國大選及中美關稅等，結果好嘅唔靈醜嘅靈。還以為中美貿易關係對投資者來說將失去炒作的興趣，怎料到美國總統特朗普又忽然變臉，態度又作180度轉變，加上美國同時對法國亦加徵關稅下，美股出現急跌而一眾避險資產如日圓及黃金又再次抬頭。

這次避險的主角仍是中國及美國之關係，筆者多次提及美元兌人民幣走勢，就是中美貿易關係的溫度計，美元兌人民幣即時急升至7.08水平，創一個半月新高。而金價方面則借勢由低位1,465急升至1,487.7，創下近一個月新高。

自從於10月炒中美貿易關係改善後，11月中開始，市場已傳出中美或未能於短時間內達成共識，不過市場一直都存有憧憬首階段協議在年底或明年初達成。不過日前特朗普一方面指談判進展良好，令市場震驚的是或需要在明年11月、即明年大選後才簽訂，這就令市場擔心。尤其是12月15日是美國提高對中國商品關稅的日子，同時美國政府亦考慮力阻中國科技公司進入美國金融市場，令市場即時會擔心中美關係又回到10月前的冰點一樣，難怪即時反應是避險情緒抬頭。

市場另一避險消息自然是美國對24億美元的法國商品徵收100%關稅，即美國跟歐盟之間的關係亦開始吹冷風。記得2018年美國就一度跟歐盟就汽車關稅問題令雙方關係極度緊張。另外美國跟南美國家如巴西及阿根廷關係同樣因關稅問題而緊張，因此近日多方陰謀論都指美國一旦重新打貿易戰，將成為明年美國總統大選的手段之一，例如美國經濟本身已出現放緩迹象，要是因貿易關係令環球經濟衰退，將有藉口將責任推給其他國家。另一方面亦有助繼續向聯儲局施壓，符合總統特朗普樂意見到低息的環境，跟環球各國收窄息差。

更重要的是，一旦成功迫令一眾國家妥協簽署新的貿易協議，自然是特朗普上任之初大打「美國優先」的選舉承諾，可以成功重新喚醒選民的舊記憶，對選情自然有利。雖然以上種種純粹推測，不過足以令2019年底前再出現一次像樣的波幅，其中美元兌人民幣於7.06至7.10短線沽出的建議維持不變，升穿7.10止蝕，目標睇7.00。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

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