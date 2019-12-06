歐股收市個別發展　瑞安航空升1%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報7,137點，跌50點或0.7%；法國CAC指數收報5,801點，升1點或0.03%；德國DAX指數收報13,054點，跌85點或0.65%。

即將於12月12日舉行的英國大選或可避免出現「懸峙議會」(即沒有任何一個黨成為大黨)，估計由首相約翰遜領導的保守黨會主導國會，英鎊兌美元觸及7個月高位，報1.3158，升0.41%。

個股方面，富時羅素表示，廉航easyJet重返英國富時100指數成分股，同時加入外賣公司Just Eat，兩股分別收跌0.98%及上升0.97%；另外，再保險公司Hiscox及金礦股Fresnillo被剔出，股價分別跌0.15%及升3.26%。

另外，瑞安航空周三(4日)下調了客運量預測，股價升1.3%。

－－－－－－