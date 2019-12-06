全球最勁！沙特阿美上市市值料達1.7億美元

外媒報道，沙特國家石油公司沙特阿美公布，其上市定價為32里亞爾(沙特貨幣)，為招股範圍區間的上限，集資額將達256億美元，超越了阿里巴巴2014年在美國上市時250億美元的集資額，成為全球史上最大規模的上市個案。

沙特阿美指，上市獲得合共1,190億美元認購金額，即超額認購4.65倍，其後有可能行使15%的超額配售權，令總集資額進一步提升至294億美元。

以招股定價上限32里亞爾計算，沙特阿美上市市值將達到1.7萬億美元，輕鬆超過蘋果公司的1.18萬億美元市值，勢成為全球市值最高的上市公司。

此前，沙特阿拉伯王儲穆罕默德沙曼(Mohammed bin Salman)相信，沙特阿美的估值可達2萬億美元。

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