美股收市：道指升28點　Nike漲逾2%

美國總統特朗普「放風」唱好中美貿談，刺激美國股市扭轉早段反覆的跌勢，3大指數收市靠穩。道指周四高開86點後迅速轉跌，至中後段轉升，全日收報27,677點，升28點或0.1%。

標指收報3,117點，升4點或0.15%；納指收報8,570點，升4點或0.05%。

個股方面，運動品牌Nike獲大行上調評級及目標價至112美元，刺激股價收漲2.21%，報95.79美元。有分析看好蘋果公司聖誕銷售表現，推動該公司股價全日升1.47%。

外媒報道，特朗普周四表示，中美兩國正進行貿易談判，而會同進展良好。此前，美國財政部長姆紐欽表示，中美貿易談判處於正軌，但不會受制於任何死線。

姆紐欽又透露，中美副貿易代表於周三晚上舉行了電話會議，並正在積極努力達成貿易協議。

對於後市，U.S. Bank財富管理首席股票策略師Terry Sandven表示，美股踏入年底似乎有點停滯，而這是好事，因為今年以來美股表現亮麗，升勢亦很廣泛。

他預期，未來股市可能會有些波動。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1萬人，至20.3萬人，為4月份以來最少，有別於市場預期的增至21.5萬人；前周止持續申領人數增加5.1萬人，至169.3萬人，多過市場預期的166萬人。

美國10月份貿易赤字由9月經修訂後的511億美元收窄至472億美元，少過市場預期的485億美元，整體出口跌0.2%至2,071億美元，大豆出口狠挫42%，入口則跌1.7%至2,543億美元。

－－－－－－