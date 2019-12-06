花旗忠告客戶：不用再對股票如此緊張

外媒報道，花旗集團私人銀行發布年度展望報告，預期2020年將會「比許多人預計的要光明」，並否定了衰退即將來臨的預測。

花旗私人銀行首席投資主管David Bailin忠告客戶稍為調整入市態度，稱他「遇到的許多家庭客戶認為，這是一個由於政治和貿易而充滿了焦慮的世界。」

他續說，這種不安的感覺「無處不在，但是當大家看到經濟時，就會發現與此完全不同的事實。」

Bailin建議客戶保持充分投資，避免導致許多人錯過了今年市場反彈的「恐懼和癱瘓」。他對於後市感到樂觀，主要基於消費者支出強勁，以及美國儲蓄率高企。不過，該行對債券市場持負面展望。

值得留意，目前仍有不少富裕家庭在投資上保留了一定比例的現金。

瑞銀集團全球財富管理11月的一項調查發現，在3,400多名可投資資產至少100萬美元的全球受訪者中，現金平均佔到了投資組合的25%。

－－－－－－