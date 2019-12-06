美國財政部：反對世銀向中國提供低息貸款

外媒報道，美國財政部長姆紐欽表示，美國特朗普政府反對世界銀行向中國提供低息貸款的計劃。

目前，中國每年能從世銀獲得超過十億美元的低息貸款。世界銀行預期快將發布其最新的《中國國家夥伴關係框架》文件，其中會列出其向中國提供的貸款計劃。

姆努欽周四向國會眾議院金融服務委員會稱，中國不再有資格獲得世銀的貸款，因此世銀的貸款項目應該移除中國。姆紐欽並說：「財政部已就世界銀行大幅削減對中國貸款的事項進行了磋商。」

世界銀行對中國的貸款從2017財年的24億美元下降至2019財年的13億美元。

姆努欽在準備提交參議院的發言中稱：「中國現在是世界第二大經濟體，其人均收入大幅高於各國應該停止從世界銀行接受援助的水平。」他續說，美國是世界銀行最大的捐助國，而美國政府為世界銀行提供資金的支出法案，包括為世銀大筆增資的一個條款。

他透露，美國財政部周三對世銀的最新計劃提出了反對，同時呼籲美國國會干預世銀的計劃。

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