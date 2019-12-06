錢唐控股5300萬出售香港總部物業
2019年12月06日 07:26
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錢唐控股(01466)公布，出售香港謝斐道90及92號與盧押道15至19號豫港大廈12樓，代價為5,300萬港元。該物業現時用作公司之主要營業地點及集團之香港總部。
集團於2018年10月收購該物業，於2018年10月5日，公司與一名第三方持牌放債人訂立尚未償還之貸款，據此，該物業已按揭予上述持牌放債人作為抵押。就尚未償還之貸款而言，本金額為4,650萬元(其應於2019年10月5日前結清)，於目前仍未償還。
交易的所得款項淨額(即約5,170萬港元)擬全部用作償還貸款，包括尚未償還之貸款之全部本金額，從而減少集團之負債及利息開支。
另外，集團將於出售事項完成後物色新物業作為其總部及主要營業地點。董事會認為，即使需要作為租戶就租賃物業(由公司佔用作新總部及主要營業地點)支付租金，惟長遠而言，將會由於利息開支整體減少而令開支淨額減少。
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