【市前重點睇】美股三大指數靠穩　英鎊續揚

●美匯指數跌至97.41，港匯企7.8288，離岸人民幣(CNH)升上7.0402，日圓兌美元高見108.72，歐元高企1.1105，英鎊漲至1.3159。金價反覆企1,476美元。布油見63.39美元，紐油回落至58.31美元。道指期貨上升。

●美國財政部長姆紐欽表示，中美貿易談判處於正軌，但不會受制於任何死線。

-中國商務部表示，中國和美國雙方經貿團隊一直就貿易談判保持「密切溝通」，第一階段貿易協議應含相應降低關稅。

●美國上周首次申領失業救濟人數意外減少1萬人，至20.3萬人，為4月份以來最少，有別於市場預期的增至21.5萬人。

●美國10月份貿易赤字由9月經修訂後的511億美元收窄至472億美元，少過市場預期的485億美元。

-期內，來自中國的入口減少4.8%至353億美元，對華出口大跌17%至74.9億美元，為近一年來最少，對華貿赤收窄至278億美元，為7個月低位。

●美國10年期國債孳息率升3.63點子，報1.8103厘。

●即月恒生指數夜期收報26,264點，升18點，高水47點，成交12,909張。

●港股ADR指數收報26,189點，跌28點。

●紐約期油收報每桶58.43美元，無升跌；布蘭特期油收報每桶63.39美元，升0.39美元或0.62%。

-石油輸出國組織(OPEC)同意額外每日減產50萬桶，仍需獲得周五(6日)OPEC+的批准。俄羅斯能源部長表示，只有OPEC+所有成員國都100%履行減產承諾，新的產量配額才會在2020年第一季生效。某代表透露，沙特阿拉伯的產量目標可能會超過每日1,010萬桶。

-中國10月份沒有進口美國原油，為1月份以來首次。加拿大重新成為美國最大的原油客戶。

●紐約期金收報每安士1,483.1美元，升2.9美元或0.2%。

●沙特國家石油公司沙特阿美公布，其上市定價為32里亞爾(沙特貨幣)，為招股範圍區間的上限，集資額將達256億美元，超越了阿里巴巴2014年在美國上市時250億美元的集資額，成為全球史上最大規模的上市個案。

●【社會動盪】港鐵5個月乘客量挫14%，警告全年度盈利勢受累。

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