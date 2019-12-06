【股民熱話】藍籌股當股仔炒？呢隻冠軍股勁升一倍…
2019年12月06日 08:00
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2019年對好多香港股民而言，是驚濤駭浪的一年，至今恒生指數高低波幅達5,383點，但基本上4月已見全年波幅，至今都係喺呢個波幅上落，全年計和和果果。
不過，今年港股一大特點，就係大部分中小型股都「大飲茶」，股價急跌且成交薄弱，大部分交投側重在大型股份。就以藍籌股為例，今年以來的藍籌之冠為中國生物製藥(01177)，累計升幅達一倍，波幅之大，真係藍籌股當股仔咁炒！亦反映資金側晒落大價股，愈是具流動性的大價股，愈能得益。
五大升幅藍籌，除了第一位的中生製藥，其餘按次分別是舜宇光學(02382)、石藥集團(01093)、創科實業(00669)及萬洲國際(00288)，升幅分別為85%、55%、42%及29%。即係兩隻中資藥股都上榜，創科主要炒美國經濟增長概念、萬洲則炒貿戰消息。
其實，今年股市之所以出現呢個「唔大唔買」的現象，主要是大大小小的投資者都「識驚」，生怕一旦中國經濟增長進一步放緩、美國經濟衰退、中美貿易戰升級、香港局勢再度緊張，甚至全球爆發債災，諸如此類的風險一旦出現，市況大逆轉，想盡快落實做「安逃生」，就唯有盡量揀高流動性的股份，要沽有得沽，故難怪資金都一窩蜂走去買大型股份，形成大型股份估值愈搶愈高，中小型股份就愈來愈冇人吼，估值和交投都慘淡低迷，而監管機構收緊券商孖展，更尤如向中小股多踩一腳！
展望明年，大概呢個「趨炎附勢」、買大唔買細的情況會持續，皆因美國和香港都有選舉，各國央行減息放水的效益亦會逐步遞減，股市仍相對動盪，大家要緊握扶手。論板塊，至少在明年上半年，繼續避開銀行、能源及電訊股。
東方產經專欄作者 帥哥
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