【股民熱話】藍籌股當股仔炒？呢隻冠軍股勁升一倍…

2019年對好多香港股民而言，是驚濤駭浪的一年，至今恒生指數高低波幅達5,383點，但基本上4月已見全年波幅，至今都係喺呢個波幅上落，全年計和和果果。

其實，今年股市之所以出現呢個「唔大唔買」的現象，主要是大大小小的投資者都「識驚」，生怕一旦中國經濟增長進一步放緩、美國經濟衰退、中美貿易戰升級、香港局勢再度緊張，甚至全球爆發債災，諸如此類的風險一旦出現，市況大逆轉，想盡快落實做「安逃生」，就唯有盡量揀高流動性的股份，要沽有得沽，故難怪資金都一窩蜂走去買大型股份，形成大型股份估值愈搶愈高，中小型股份就愈來愈冇人吼，估值和交投都慘淡低迷，而監管機構收緊券商孖展，更尤如向中小股多踩一腳！

展望明年，大概呢個「趨炎附勢」、買大唔買細的情況會持續，皆因美國和香港都有選舉，各國央行減息放水的效益亦會逐步遞減，股市仍相對動盪，大家要緊握扶手。論板塊，至少在明年上半年，繼續避開銀行、能源及電訊股。

東方產經專欄作者 帥哥

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