亞洲股市：中美貿談進展良好　日韓澳股齊升

外媒報稱美國總統特朗普指中美兩國貿易談判進展良好，美股穩升；亞洲主要股市早段向好，日本日經225指數早段升42點或0.1%，報23,342點。

板塊方面，資訊技術及公用事業股齊升0.4%，金融及地產股均升0.3%。個股中，衛采醫藥抽升4%，神戶製鋼所漲2%，鹿島建設及日產汽車分別升1.8%及0.7%。

南韓首爾綜合指數升16點或0.7%，報2,077點。個股中，興亞海運及榮興鋼鐵皆升3%，三星電子升1%。

澳洲悉尼普通股指數升8點或0.1%，報6,799點。板塊方面，公用事業股升0.8%，地產股升0.2%。個股中，EML支付及Sensex Energy同升逾3%。

－－－－－－