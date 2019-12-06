亞洲股市：中美貿談進展良好 日韓澳股齊升
2019年12月06日 08:24
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(美聯社圖片)
外媒報稱美國總統特朗普指中美兩國貿易談判進展良好，美股穩升；亞洲主要股市早段向好，日本日經225指數早段升42點或0.1%，報23,342點。
板塊方面，資訊技術及公用事業股齊升0.4%，金融及地產股均升0.3%。個股中，衛采醫藥抽升4%，神戶製鋼所漲2%，鹿島建設及日產汽車分別升1.8%及0.7%。
南韓首爾綜合指數升16點或0.7%，報2,077點。個股中，興亞海運及榮興鋼鐵皆升3%，三星電子升1%。
澳洲悉尼普通股指數升8點或0.1%，報6,799點。板塊方面，公用事業股升0.8%，地產股升0.2%。個股中，EML支付及Sensex Energy同升逾3%。
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