墨爾本全能社區式地標　兩房首期僅27萬港元起

【特約報道】近年澳元低水吸引不少海外資金流入，澳洲房地產市場成為港人最喜愛的投資熱點之一。Ray White最新獨家代理推出，採用「全維、全齡、全能型社區化公寓」嶄新概念的大型商住項目Trio，樓盤位於墨爾本著名華人區「小香港」Box Hill，為墨爾本東區近20年最值得期待的項目。項目與Box Hill Central及火車站僅約五分鐘距離，同時亦鄰近Deakin大學，該盤兩房首期僅僅約27萬港元起，售價相宜，買家更可享兩年各五厘租金保障計劃。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，Trio是墨爾本首個包含長者活動中心、高級酒店和高端幼稚園的商住綜合體，採用了「全維、全齡、全能型社區化公寓」的嶄新概念。樓盤由三座塔樓組成，包括為朝氣蓬勃的年輕人設計的創業樓，也有為年輕家庭建造的家庭樓，更有專為老年人打造的養老樓。項目以「老、中、青」為主要概念，希望打造一個可以三代同堂的居所。

在該塔樓之中，更設有跨越兩層樓的高端幼稚園，為住戶子女提供超過100個珍貴學位，住戶享有優先入學權。老人既享天倫之樂，也可擁有自我空間，為忙碌的現代家庭提供創新解決方案。

除此以外，項目採用首創的全能型社區的概念，為住戶提供多種一流的配套設施及休閑選擇，為項目錦上添花。公共設施包括空中花園、休息區、室內泳池、室內和室外健身房、桌球室、以及老年活動中心，美食購物也近在咫尺。

他又指出，Box Hill位於墨爾本的東面，為著名的華人重鎮，也有「小香港」之稱，周邊附近有購物區、公園及Monash大學及Deakin大學等主校舍，日常生活配套便利，吸引新移民聚居。由於環境成熟，該區樓價已經達到「百萬價值」，他指出，區內的三房別墅的樓價高達130萬澳元，惟並非大部分居民可負擔，而Trio的三房公寓售價只是約80多萬澳元，更附設兩個車位，性價比較高。

此外，他又表示，由於大型公寓管理上較為完善，不少區內年紀較大的居民也傾向出售自用別墅，以購買大面積的三房公寓作換樓，故此該盤吸引了很多長者入市。

樓盤未來租務方面，他認為，該盤的兩房至四房戶，開則為港人最愛的方正間隔，實用度高，料可吸引租戶承接。而區內有商業區、學校及政府部門等，預計租戶來源也較豐富，不少大學生、政府職員「鐵飯碗」也對該區單位有需求，估計未來出租不成問題。

項目所在地坐落於Box Hill交通要道白馬大道（Whitehorse Road），可乘坐109路電車直通墨爾本市中心，步行可至博士山中心和火車站。項目臨近政府稅務大樓、醫院、公園、餐飲、購物和學校等基礎設施，構成「5分鐘生活圈」。

是次樓盤由CBD Development Group 打造，該集團早於18年前落戶澳洲房地產，從小型住宅項目起步，穩步拓展業務版圖，目前主要為墨爾本地區的大型高端商住項目。「以人為本」是其不變的開發理念，致力於打造多功能、多元化的現代居所。從地基到鋼筋水泥的選擇，到一磚一瓦的鋪設，無不體現匠心和責任感。

該盤建築師事務所為成立於1997年的Plus Architecture，專業從事總體規劃、建築設計和室內設計。

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墨爾本Trio Box Hill展銷會

日期：12月6至8日(周五至周日)

時間：下午2時至9時(周五) /上午11時至下午7時(周六及周日)

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

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免費投資講座 -發展商主講

主題: Box Hill首個全維、全齡、全能社區式地標府邸的投資價值

時間：下午7時半(周五)

下午1時及4時(周六及日)(每日兩場)

查詢: 2376 1088