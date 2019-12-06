【專家點評】袁沛儀：美匯短期上試98.7

美國今日(周五)將公布失業率，市場料持平，而非農職位增長將明顯上升，估計支持美匯指數上試98.7。美股繼續做好，美國10年國債孳息在近周高位靠穩，反映避險情緒繼續偏低，避險資產續弱。不過，美元兌日圓觸及保力加通道頂，料短線先見技術調整下望108.50，美元兌瑞郎亦然，估計下試0.9930，金價則下試1,430美元。

加拿大同樣於今晚公布失業率，投資者預期維持不變，對加元影響有限。多項技術指標顯示美元兌加元呈中性，料短線在二百天線1.3270附近窄幅上落。

歐洲消息相對淡靜，歐元區近期公布的核心通脹略為回升，不過德國零售銷售增長回落，限制歐元升勢，估計只在1.0980與1.1080區間整固。至於英國，目前觀望下周四大選，民調顯示保守黨支持度偏高，有望利好後市脫歐協議立法程序，英鎊在高位靠穩，公布正式結果前，料繼續在1.29附近膠着。

紐元近日受奶製品價格回升而偏強，但小心技術上貼近超買，短線將見技術調整，下望0.6380。澳元則於金屬價格回落下偏軟，可下試0.6730。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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