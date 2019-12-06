為削減成本 日產擬明年初在美國停產兩日
2019年12月06日 09:20
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(美聯社圖片)
日本汽車業巨企日產汽車表示，為改善業績和競爭力，日產北美公司將於2020年1月2及3日，在當地實施兩次辦公室關閉日，員工放無薪假。
公司強調，是次關閉停產不會影響經銷商，包括日產旗下豪華車品牌Infiniti的經銷商。
日產11月份在美國的銷售額下跌7.8%。事實上，大部分日產及Infiniti豪華品牌車型在美國的銷售均處於低迷狀態，當中包括該公司最暢銷的日產Rogue compact SUV，年初至今的銷量下跌12.6%。
另根據其上月發布的財報顯示，第二財季營業利潤銳減70%，並預計本財年營業利潤將創11年新低。
分析指出，雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩因涉嫌違反《金融商品交易法》及《公司法》被捕後，大幅破壞日產的銷售及品牌影響力。
為應對銷售下滑，公司一直尋求削減成本的方法，去年夏天已宣布將裁減1.25萬職位，約佔全球員工的9%。
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