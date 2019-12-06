港股升上26400水平　瑞聲飆8%　阿里續彈

港股升幅擴大，恒生指數曾漲258點，高見26,475點，暫於26,400水平上落。國企指數升近百點，主板成交220億港元。

手機設備股連日落鑊，瑞聲科技急升近9%，高見61.8元，創今年2月以來高位。該股自8月底回升，累漲近九成。

舜宇光學破頂，股價飆5.2%，創138元的近年半高位。該股自今年6月以來已累升超過一倍。另外，丘鈦科技升3%；比亞迪電子升2.5%；中興通訊升2.1%；晶片股華虹半導體再漲4.1%。

大型科網股做好，阿里巴巴維持2%的升幅，股價於196元徘徊。騰訊升1.2%；美團點評升1%；小米集團升2.2%。

地產股反彈，新世界發展升1.8%；新鴻基地產升1.3%；恒隆地產升1.2%；長實及恒基地產升逾1%。

【09:21】阿里彈近2% 港鐵有追捧

外圍氣氛好轉，港股開市升128點，恒生指數報26,345點；國企指數高開60點，報10,321點。

阿里巴巴連日反彈，股價開市報196.1港元，升1.9%。騰訊升1.1%，報333.6元；美團點評升0.7%，報102.9元。

其他藍籌股普遍做好，港鐵升2.2%表現最佳；創科實業升1.6%緊隨其後。九龍倉置業跌0.3%，是表現最差藍籌。

重磅股表現牛皮，友邦保險無起跌；中國平安及建設銀行升0.1%；中國移動升0.4%；滙豐控股逆市偏軟。

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