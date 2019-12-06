【即市分析】憧憬中美貿談報佳音　呢個板塊蠢蠢欲動…

仔細睇，昨日板塊跑贏大市，主因有兩個，其一是大行里昂突然睇好華虹，將其投資評級由「跑輸大市」大幅調升到「買入」，目標價同樣大升47%至20元，以昨日收市價10.58元計，未來潛在升幅仍達89%，難怪該股獲資金追捧，連帶板塊內其他股份都升唔少。其次，則係市場重新憧憬中美貿易首輪談判有轉機，刺激市場對貿易戰敏感的晶片股之關注度。

不過，再睇真少少，里昂睇好華虹主因是指明年8寸代工廠產能將嚴重不足，緊張情況將比過往日子更長，又認為受惠於更細的指紋辨識產品，以及中國進口晶片將由亞洲廠商取代美國生產等因素，所以才作出相應評級及目標價之調整。

惟要留意，中美貿易談判發展如今未明，兩國晶片採購及合約如何簽訂已經有疑問，其次是亞洲廠商取代美國生產此問題，若然可以的話，那麼之前又何需有這麼多風風雨雨？

當然，若一如部分市場人士所料，中美兩國真係能夠趕在12月15日前簽訂首階段貿易協議的話，又真係乜都有可能發生。睇實呢個板塊成交小注跟炒，並無不可，但就要嚴守止蝕位，因為依家呢啲環境，消息股博到升幅未必如預期，博唔中隨時大走樣。

－－－－－－