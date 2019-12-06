港股格局：姚浩然料5G換機潮可帶起相關股份
2019年12月06日 10:15
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時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場觀望中美貿易談判進展，他相信兩國仍有機會達成首階段貿易協議，因中國明年仍面對經濟下行壓力，而美國總統亦有意達成貿協以增加政績，料恒指將於26,000至26,500之間上落。
值得一提的是，近日中美貿易關係現轉機，人民幣亦彈上7.04水平，反映市場仍未算悲觀，預期港股短期窄幅上落，但成交仍會偏靜。
晶片股近期表現強勢，姚認為主要由於市場憧憬行業未來對半導體需求增加，雖然板塊短線或累升已多，不排除有技術調整，但整體而言，明年5G換機潮或帶動對晶片的需求，料相關股份整固完成後仍有力再升。
港鐵公司(00066)發通告指，由於香港社會動盪，導致乘客量下跌，料令本年度盈利減16億元。姚認為對港鐵股價影響不大，在服務時間減少之下，對盈利的影響已在預期之內，料僅屬一次性影響。中線而言，反而應留意其物業方面的業務，尤其是香港樓價能否維持高位，以及銷售進度，若然兩者表現不俗，中線仍未宜看得太淡。
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