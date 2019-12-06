港股格局：姚浩然料5G換機潮可帶起相關股份

時富資產管理董事總經理姚浩然表示，市場觀望中美貿易談判進展，他相信兩國仍有機會達成首階段貿易協議，因中國明年仍面對經濟下行壓力，而美國總統亦有意達成貿協以增加政績，料恒指將於26,000至26,500之間上落。

值得一提的是，近日中美貿易關係現轉機，人民幣亦彈上7.04水平，反映市場仍未算悲觀，預期港股短期窄幅上落，但成交仍會偏靜。

晶片股近期表現強勢，姚認為主要由於市場憧憬行業未來對半導體需求增加，雖然板塊短線或累升已多，不排除有技術調整，但整體而言，明年5G換機潮或帶動對晶片的需求，料相關股份整固完成後仍有力再升。

－－－－－－