【專家點評】管泓姿：A股ETF資金流有啟示
2019年12月06日 10:30
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從A股ETF的資金流觀察所見，A50指數相關ETF如南方A50(02822)、安碩A50 (02823)及恒生中國企業(02828)過去一年持續有資金流出，而滬深三百指數相關的華夏滬深三百(03188)則見正資金流入。由2019年8月開始，華夏滬深三百的資產規模超越南方A50，而且差距逐漸擴大，現時相差15.6億元。
5年前，香港市場的A股主要成交都是安碩A50，但從2017年開始華夏滬深三百的成交額不斷增加，過去3個月，華夏滬深三百每日平均成交是南方A50的兩倍、安碩A50的4倍以上。
大型資金更換對象，相信是由於A50指數有50%以上集中於金融及銀行板塊，但相反滬深三百指數涵蓋多元化行業，更有利捕捉中國新經濟體系的機遇。
隨着MSCI A股納入及提升在MSCI新興市場佔比提升，更加吸引投資者選擇多元化的指數，有利全面投資中國的新興經濟，例如華夏滬深三百及華夏A國際通(03197)。
今年以來滬深三百的回報率達25%，算是全球指數表現最好之一，遠遠拋離恒指及國指。近一、兩年物業管理、內房，以至啤酒、體育用品等品牌公司，紛紛為投資者帶來豐厚回報。以現時中國發展軌迹評估，中國應該會走向網絡的知識型經濟，相信股市將不乏機會。
美國科技股股值高同樣波動大
美股作為全球最大金融市場，吸引不少巨企赴美上市，特別是科技股的集中地。儘管今年環球負面消息不斷，美股卻表現強勁並創下歷史新高。今年以來納指已經累積升幅三成，高於道指(18%)及標普500同期升幅(24%)。美股的離地強勢不只在科技股，就連中型股指數也展現極高估值。
華夏納指100每日反向2倍(07522）從今年9月成立至今，多次錄得新資金正流入，成交額亦持續高企，高於同系的反向一倍(07331)及槓桿兩倍(07261)，反映投資者並非長期看淡，卻利用反向產品對沖美股在歷史高位徘徊的後續風險，轉而炒波幅帶來的獲利機會。
此外，2018年年尾美股在全無先兆，恐慌指數(VIX)極低之下大調整。美股今年累計升幅可觀，投資者可能傾向在12月先行獲利回吐。
面對現時全球更嚴格的監管，美國世界領先的科技巨企仍有增長空間，但最好時光已過，增長應會慢下來，估值似乎將會回歸正常。
華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿
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