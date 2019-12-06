【專家點評】管泓姿：A股ETF資金流有啟示

5年前，香港市場的A股主要成交都是安碩A50，但從2017年開始華夏滬深三百的成交額不斷增加，過去3個月，華夏滬深三百每日平均成交是南方A50的兩倍、安碩A50的4倍以上。

大型資金更換對象，相信是由於A50指數有50%以上集中於金融及銀行板塊，但相反滬深三百指數涵蓋多元化行業，更有利捕捉中國新經濟體系的機遇。

今年以來滬深三百的回報率達25%，算是全球指數表現最好之一，遠遠拋離恒指及國指。近一、兩年物業管理、內房，以至啤酒、體育用品等品牌公司，紛紛為投資者帶來豐厚回報。以現時中國發展軌迹評估，中國應該會走向網絡的知識型經濟，相信股市將不乏機會。

美國科技股股值高同樣波動大

美股作為全球最大金融市場，吸引不少巨企赴美上市，特別是科技股的集中地。儘管今年環球負面消息不斷，美股卻表現強勁並創下歷史新高。今年以來納指已經累積升幅三成，高於道指(18%)及標普500同期升幅(24%)。美股的離地強勢不只在科技股，就連中型股指數也展現極高估值。

此外，2018年年尾美股在全無先兆，恐慌指數(VIX)極低之下大調整。美股今年累計升幅可觀，投資者可能傾向在12月先行獲利回吐。

面對現時全球更嚴格的監管，美國世界領先的科技巨企仍有增長空間，但最好時光已過，增長應會慢下來，估值似乎將會回歸正常。

華夏基金(香港)業務拓展部副總裁 管泓姿

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