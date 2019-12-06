Apple最強分析師：後年高端版iPhone或完全無線

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券分析師郭明錤又有新預測！預期蘋果公司(Apple Inc.)可能在2021年推出的高端版iPhone機型上，去除Lightning插口，提供「完全無線體驗」。上述新iPhone連同其他更新，將提高高端iPhone機型的出貨量和平均售價。

其實早於2017年，郭已預言Apple將放棄用Lightning插口，改用USB Type-C插口，雖然目前在iPhone上暫未見改用有關插口，但在當時業內，USB Type-C插口得到廣泛應用。

直至今時今日，市場仍然估計Apple有意刪除Lightning插口。事實上，Apple目前已在部分產品中用上USB Type-C插口。新款iPhone支援的快速充電器，後者承諾在30分鐘內提供高達50%的充電量，測試由Apple於今年8月使用預量產型iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max裝置及軟件，以及配件Apple USB-C電源轉換器進行。

另外，郭預期Apple將於明年發布5款新iPhone。其中上半年發布iPhone SE2；下半年發布4款iPhone 11系列後繼機，而支援5G是明年下半年新款iPhone最重要的技術升級。

此外，他估計Apple將在2021年上半年發布iPhone SE2 Plus，屏幕尺寸為5.5或6.1吋，將採全面屏設計。由於iPhone SE2 Plus不支援Face ID，所以「瀏海區域」較小，而Touch ID將會與側邊電源按鍵整合。

至於該4款iPhone支援的5G網絡類型，他料公司會根據不同國家發售僅支持Sub-6G或支持Sub-6G+mmWave的機型。針對沒有5G、或普及率很低的國家，公司可能會用軟件關閉Sub-6G iPhone機型5G功能，以降低採購高通X55基帶的成本。而支持Sub-6G+mmWave的iPhone機型預計在5個市場發布，包括美國、加拿大、日本、南韓與英國。

他又料，支援Sub-6G+mmWave iPhone機型的出貨量，佔新款2020年下半年iPhone出貨量約15%至20%。另因受惠於5G升級、新的外觀設計與更佳的產品組合，2020年iPhone的出貨量將增長6%，達到2.05億至2.1億部，2021年iPhone的出貨量將增長8%，達到2.2億至2.5億部。

－－－－－－