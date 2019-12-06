軟銀願景基金擬向家庭保健初創投資1.5億美元

外媒引述知情人士透露，軟銀集團(SoftBank)的第二個願景基金「願景基金2」正進行磋商，計劃向家庭醫療保健初創公司Honor投資約1.5億美元(約11.7億港元)。目前，是項投資尚未得到願景基金投資委員會批准。

軟銀創辦人兼行政總裁孫正義曾告訴願景基金的合作夥伴，希望第二個願景基金放慢新的投資步伐，聚集於擁更清晰盈利前景的公司。市場相信，孫正義對於「願景基金2」的投資方針有變，是由於首隻願景基金投資項目錄虧損，包括網約車公司Uber和共享辦公室初創企業WeWork。

軟銀上月公布首季錄得虧損，為14年來首次，主因願景基金錄得89億美元季度虧損所致。

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