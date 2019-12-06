【專家點評】中國銀河國際：鋼鐵價格回升利好行業利潤

在供應減少的情況下，加上庫存下降，鐵礦石成本穩定，公司業績在行業利潤反彈之下，有望得到邊際改善，估值有望回升。鋼鐵行業持續進行供給側改革，市場供需格局改善，景氣度提高，行業經濟效益達到良好水平。流動性寬鬆、強基建政策等，拉動鋼材需求增長。地產銷售及新動工項目增加，在中央工作穩增及藉基建補短板的情況下，重型建築機械的下游需求發力，提振鋼材價格及行業利潤。

三鋼閩光的負債比率低，期間費用率創新低，公司地處東南沿海，產品結構以螺紋鋼等長材為主，無論在生產工藝、燃料成本、物流運輸成本、環保成本和達到新國標成本等方面具有一定優勢。每噸成本優勢在700元人民幣左右，費用率較行業平均低6.71個百分點。

此外，三鋼閩光的股本回報位於行業前列，公司的資產周轉率高，經營穩定並展現高效率，權益成數較低，股本回報質量高並有進一步提升的空間。

地產需求超出預期，以及鋼鐵行業的庫存處於低位，有利鋼材價格反彈，行業利潤擴張，同時成本下降，帶來估值收復的機會。論估值，三鋼閩光2020年度及2021年度的預測市盈率分別為5.32倍及5.01倍，市淨率1.24倍，集團去年的派息比率達到51.64%，預計2019年度股息率達到8.74厘至11.89厘，給予「推薦」評級。

中國銀河國際研究部

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