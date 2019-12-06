【大行報告】美銀予富力地產「跑輸大市」評級

富力地產去年底宣布增發「抽水」計劃，發行最多約8.056億新H股，相當於擴大後H股股本約20%。公司主席李思廉曾稱配股價將不低於15至16元。但該行認為，僅大型戰略投資者始會願意支付此水平溢價。

美銀基於該公司2020財年每股盈利的3.5倍，以及反映出此輪緊縮融資的潛在壓力，予其目標價12.8港元，評級「跑輸大市」。

富力地產最新升1%，至12.78元，暫時成交逾3,800萬元。

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