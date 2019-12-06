【即市分析】管理層增持　維達國際有運行？

維達早前公布的第三季度業績，期內收益按年增12.5%至38.38億元；經營溢利則按年大增194.4%至3.68億元，業績表現令人驚喜。最近更獲公司行政總裁兼執行董事MICHALSKI增持，本周二(3日)於場內以平均每股14.2元購入3萬股，目前合共持33.7萬股，相當於已發行股本總額約0.03%。

大行對其第三季業績讚譽有嘉。大和指，維達第三季經營溢利錄按年強勁增長，主要受低基數效應及紙漿成本大降帶動，同時公司的營運成本控制亦優於預期。將其2019至2021年的每股盈利預測上調3至11%，重申「跑贏大市」評級，目標價上調至18元。

里昂則稱，維達第三季業績勝預期，主要受惠紙巾業務強勁增長及紙漿價格下跌，且產品組合持續加強，高端產品銷售按年升5成。上調今年至2021年銷售預測1%至2%，並上調盈利預測8%至15%，評級由「跑贏大市」上調至「買入」，目標價由18元升至20元。

股價走勢方面，維達多年來波幅不算太大，最適合喜歡炒上落、可承擔風險較低的投資者。過去半年，維達大致在13元至16元之間上落，於近日氣勢向好，MACD初現牛叉，料後市尚有一波升幅，短線先睇16元，中線有望18元，惟向下跌穿13.5元宜止蝕。

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