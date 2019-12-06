港元拆息︰1個月期續降至2.41厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息輕微回升至1.027厘，終止四連跌；1星期再降至1.33厘；與樓按相關的1個月下調至2.41厘；3個月期企2.34厘水平。

6/12/2019

隔夜 1.02786厘

1星期 1.33470厘

2星期 1.52429厘

1個月 2.41411厘

2個月 2.34946厘

3個月 2.34946厘

6個月 2.34875厘

12個月 2.38518厘

5/12/2019

隔夜 1.02357厘

1星期 1.39661厘

2星期 1.58321厘

1個月 2.42786厘

2個月 2.34768厘

3個月 2.34839厘

6個月 2.34768厘

12個月 2.38446厘

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