港元拆息︰1個月期續降至2.41厘
2019年12月06日 11:20
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息輕微回升至1.027厘，終止四連跌；1星期再降至1.33厘；與樓按相關的1個月下調至2.41厘；3個月期企2.34厘水平。
6/12/2019
隔夜 1.02786厘
1星期 1.33470厘
2星期 1.52429厘
1個月 2.41411厘
2個月 2.34946厘
3個月 2.34946厘
6個月 2.34875厘
12個月 2.38518厘
5/12/2019
隔夜 1.02357厘
1星期 1.39661厘
2星期 1.58321厘
1個月 2.42786厘
2個月 2.34768厘
3個月 2.34839厘
6個月 2.34768厘
12個月 2.38446厘
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