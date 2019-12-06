瑞銀：全球經濟將於2020年下半年恢復增長
2019年12月06日 11:42
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(美聯社圖片)
瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太資產配置主管Adrian Zuercher認為，隨着中美貿易局勢緩和，以及央行貨幣政策的生效，預期全球經濟將於2020年下半年恢復增長，特別是第四季將出現顯著復甦。
他續稱，貿易局勢存在陰霾，當中主要風險是中美兩國互徵關稅，影響該行對經濟增長的預測。美國經濟實際上已放緩，而中美兩國達成第一階段貿易協議的機會很大。至於華府本月15日將對總額1,560億美元的中國貨品加徵15%的關稅，有關決定亦可能將被推遲，甚至取消。這些消息都足以令經濟緩慢復甦。
中美兩國自2018年初開打貿易戰，亞洲經濟一直處於下行趨勢，不過Zuercher認為，貿易戰並非導致全球經濟放緩的唯一因素。
他稱，該時期起，央行開始取消部分的刺激措施，並開始積極縮減資產負債表。2019年步入尾聲，全球央行已重新開始「印鈔、擴大資產負債表及降低利率」，這一切都將對世界經濟產生積極影響。
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