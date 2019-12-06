【午市重點睇】美匯持續回落 日圓企108.6水平
2019年12月06日 12:05
東網電視更多新聞短片
●美匯指數跌至97.37，港匯升上7.8288，離岸人民幣(CNH)低見7.0497，日圓兌美元高企108.68，歐元處1.1108，英鎊見1.3161。金價報1,475美元。布油回落至63.1美元，紐油降至58.22美元。道指期貨窄幅上升。
●恒指半日升179點或0.69%，報26,396點。 https://bit.ly/2Ls7gDA
-安樂工程復牌，股價半日挫8.65%。
-新股專輯：NOMAD TECH以上限0.4元定價。
-老恒和釀造停牌。
-【大行報告】高盛首予阿里「買入」評級。
-【大行報告】美銀予富力地產「跑輸大市」評級。
●【即市分析】
-憧憬中美貿談報佳音，呢個板塊蠢蠢欲動… https://bit.ly/2qrqbaf
-管理層增持，維達國際有運行？ https://bit.ly/2r9QdiI
●【專家點評】
-袁沛儀：美匯短期上試98.7。 https://bit.ly/34Vh7cG
-管泓姿：A股ETF資金流有啟示… https://bit.ly/368KubG
-中國銀河國際：鋼鐵價格回升利好行業利潤。 https://bit.ly/33UAWze
-陳蓓敏：科技股巨無霸再發力。 https://bit.ly/2DRDuDO
●港股格局：姚浩然料5G換機潮可帶起相關股份。 https://bit.ly/2rYnlKg
●魚缸通：中美談判未明朗，散戶入市審慎。 https://bit.ly/2YqqmPt
●【股民熱話】藍籌股當股仔炒？呢隻冠軍股勁升一倍… https://bit.ly/2RkXVBb
●A股快報：滬綜指半日僅升0.02%，報2,899點。 https://bit.ly/38dxqmY
●亞洲股市：中美貿談進展良好，日韓澳股齊升。
●瑞銀：全球經濟將於2020年下半年恢復增長。
●消費稅拖累！日本10月家庭支出降幅3年半最大。
●為削減成本，日產擬明年初在美國停產兩日。
●軟銀願景基金擬向家庭保健初創投資1.5億美元。
●Apple最強分析師：後年高端版iPhone或完全無線。
●中美貿談傾向樂觀，人民幣兌港元升穿9算。
-人行開展1年期中期借貸便利(MLF)操作3,000億元人民幣。不開展逆回購操作。
-人民幣兌每美元中間價為7.0383，較上日上調138點子，終止兩連跌。
-人民幣Shibor︰隔夜息重上2厘。
●港元拆息︰1個月期續降至2.41厘。
－－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。