【專家樓評】劉嘉輝：600萬至1000萬二手交投理想

自10月中放寬按揭保險，至今已超過1個月，申請情況相當活躍，錄得約1,300宗申請個案，反映措施對市場有一定刺激作用，尤其是銀碼介乎600萬元至1,000萬元之二手物業。

據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料顯示，11月份二手住宅註冊量共錄得約3,800宗，較10月份錄得逾2,800宗，上升約35%。按銀碼劃分，當中逾600萬至1,000萬元二手註冊量，按月走勢凌厲，大幅跑贏大市。

資料顯示，11月份逾600萬至1,000萬元二手註冊量錄約1,500宗，較10月份之747宗，大升逾1倍。換言之，放寬按揭保險措施對於此類銀碼之二手交投最為受惠；筆者預期，逾600萬至1000萬元之二手成交表現將持續理想。

美聯物業首席分析師 劉嘉輝

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